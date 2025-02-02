Стало известно, сколько Антонио Рюдигер может пропустить из-за травмы

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер получил травму двуглавой мышцы бедра правой ноги во время минувшего матча 22-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом» (0:1). Об этом информирует официальный сайт «сливочных».

Как сообщает журналист Хавьер Бирланга в соцсети Х (ранее Twitter), 31-летний футболист может пропустить две-три недели из-за этого повреждения. Подчёркивается, что немецкий защитник не сможет принять участие в игре Ла Лиги с мадридским «Атлетико» (8 февраля) и в первом стыковом матче с «Манчестер Сити» за право сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов (11 февраля).

Рюдигер был заменён на 15-й минуте матча с «Эспаньолом».

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