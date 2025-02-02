Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, сколько Антонио Рюдигер может пропустить из-за травмы

Стало известно, сколько Антонио Рюдигер может пропустить из-за травмы
Комментарии

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер получил травму двуглавой мышцы бедра правой ноги во время минувшего матча 22-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом» (0:1). Об этом информирует официальный сайт «сливочных».

Испания — Примера . 22-й тур
01 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Ромеро – 85'    

Как сообщает журналист Хавьер Бирланга в соцсети Х (ранее Twitter), 31-летний футболист может пропустить две-три недели из-за этого повреждения. Подчёркивается, что немецкий защитник не сможет принять участие в игре Ла Лиги с мадридским «Атлетико» (8 февраля) и в первом стыковом матче с «Манчестер Сити» за право сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов (11 февраля).

Рюдигер был заменён на 15-й минуте матча с «Эспаньолом».

Материалы по теме
Защитник «Реала» Антонио Рюдигер получил травму колена в матче Ла Лиги и был заменён

Рюдигер смеется над поражением «Барсы» в матчем с «Леганесом»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android