«КАМАЗ» обыграл махачкалинское «Динамо» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались «КАМАЗ» и махачкалинское «Динамо». «КАМАЗ» обыграл дагестанский клуб со счётом 2:1.
На 16-й минуте защитник «КАМАЗа» Дмитрий Тананеев открыл счёт. На 40-й минуте нападающий Даниил Моторин увеличил преимущество автозаводцев. На 80-й минуте защитник Муталип Алибеков отыграл один мяч махачкалинцев.
После 21 сыгранного матча «КАМАЗ» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Первой лиги. «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает 11-е место.
6 февраля «КАМАЗ» сыграет товарищеский матч с «Оренбургом», 18 февраля — с подмосковными «Химками» и 21 февраля — с «Сочи».
5 февраля «Динамо» Мх проведёт контрольный матч с «Химками», 11 февраля — с «Кайратом» (Казахстан), 16 февраля — с грозненским «Ахматом» и 19 февраля — с волгоградским «Ротором».
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