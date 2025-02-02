Дмитрий Радченко: Зиньковскому нужен переход в «Ростов» для развития своей карьеры

Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Радченко поделился мнением о возможном переходе вингера красно-белых Антона Зиньковского в «Ростов».

«У Зиньковского нестабильный сезон в «Спартаке»: то он появляется в составе, то сидит на скамейке. Это способный парень, которому нужна игровая практика. Антону нужен переход в «Ростов» для развития своей карьеры и восстановления всех своих кондиций. Валерий Георгиевич прекрасно знает Зиньковского. Это атакующий футболист, который может обыграть один в один, придумать и что-то впереди. Конечно, такой игрок не помешает «Ростову», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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