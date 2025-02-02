«Локомотив» отказался отпускать Тикнизяна в «Леганес»

«Локомотив» отказался отпускать защитника Наира Тикнизяна в «Леганес». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Испанский клуб сделал предложение о платной аренде игрока с правом выкупа, но получил отказ.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Тикнизяна с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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