Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Алаев отреагировал на скандальное заявление Кокорина об уровне РПЛ

Александр Алаев отреагировал на скандальное заявление Кокорина об уровне РПЛ
Комментарии

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал слова нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, ранее заявившего о падении уровня РПЛ, который наблюдался ещё в 2019 году.

«Сашу Кокорина знаю по молодёжной сборной. Такие слова — неаккуратные и неосторожные. Даже не хочется комментировать», — приводит слова Алаева ТАСС.

На протяжении карьеры Кокорин играл за такие российские клубы, как «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи», «Спартак». С лета 2022 года 33-летний нападающий выступает в составе кипрского «Ариса». В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и шестью результативными передачами.

Материалы по теме
Владимир Быстров: Кокорин — самый переоценённый футболист России, это всем известно

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android