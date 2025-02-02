Александр Алаев отреагировал на скандальное заявление Кокорина об уровне РПЛ

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал слова нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, ранее заявившего о падении уровня РПЛ, который наблюдался ещё в 2019 году.

«Сашу Кокорина знаю по молодёжной сборной. Такие слова — неаккуратные и неосторожные. Даже не хочется комментировать», — приводит слова Алаева ТАСС.

На протяжении карьеры Кокорин играл за такие российские клубы, как «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи», «Спартак». С лета 2022 года 33-летний нападающий выступает в составе кипрского «Ариса». В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и шестью результативными передачами.

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