«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 17:00

Сегодня, 2 февраля, состоится матч 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Игру будет обслуживать бригада арбитров, которую возглавит Джон Брукс (Лестер, Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 23 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков. «Кристал Пэлас» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 56 очков.