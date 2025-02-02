Колыванов: «Ростов» — перезагрузка для Зиньковского, в «Спартаке» высокая конкуренция

Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Игорь Колыванов прокомментировал информацию о возможном переходе вингера «Спартака» Антона Зиньковского в «Ростов».

«Ростов» — это лучший вариант для Зиньковского, чем сидеть на скамейке в «Спартаке». Тем более ростовской командой руководит футбольный человек Валерий Георгиевич, который любит играть в атакующий футбол. У Антона есть задатки хорошего игрока: обводка, удар, пас и прострел. Зиньковский умеет играть в футбол.

Однако в «Спартаке» высокая конкуренция и большая плеяда высококлассных футболистов. Там всё время нужно быть первым номером, чтобы постоянно играть. Надеюсь, у Антона всё получится в «Ростове» и он поможет команде подняться выше. Для любого футболиста такой вариант является перезагрузкой, ведь Антон практически полтора года не был в основе «Спартака», хотя рассчитывал на это время, переходя из «Крыльев Советов», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.