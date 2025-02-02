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Стал известен нюанс, задерживающий переход Саласара в «Зенит» за € 15+5 млн

Стал известен нюанс, задерживающий переход Саласара в «Зенит» за € 15+5 млн
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«Брага» находится в ожидании банковских гарантий от «Зенита» по оплате трансфера 25-летнего центрального полузащитника Родриго Саласара. Об этом сообщает O Jogo.

По информации источника, клубы официально завершат сделку, как только этот нюанс будет устранён. Подчёркивается, что стороны договорились, что «Зенит» заплатит «Браге» € 15 млн сразу, ещё € 5 млн португальский клуб может получить в качестве бонусов за достижения сине-бело-голубых и индивидуальные успехи Саласара.

В нынешнем сезоне Саласар сыграл за «Брагу» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 16 млн.

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