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Мурад Мусаев — о словах Кокорина: РПЛ входит в топ-10 лиг Европы

Мурад Мусаев — о словах Кокорина: РПЛ входит в топ-10 лиг Европы
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отреагировал на слова нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, ранее заявившего о падении уровня РПЛ, который наблюдался ещё в 2019 году.

«Конечно, я не согласен с мнением Кокорина про нашу лигу. РПЛ — отличный, интересный турнир, в прошлом сезоне команды до последнего тура боролись за чемпионство. Раньше было очень много сильных легионеров, играли в еврокубках, но нынешняя ситуация — всё временно.

Когда откроется Европа, будет повышаться уровень чемпионата. Наша лига очень сложная, интересная, и все смотрят её с удовлетворением. РПЛ входит в топ-10 лиг Европы», — приводит слова Мусаева «РБ Спорт».

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Краснодар» набрал 39 очков и занимает первое место. В первом туре после возобновления РПЛ подопечные Мурада Мусаева встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Игра состоится 1 марта и начнётся в 19:30 мск.

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