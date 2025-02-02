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«Спартак» объявил о подписании Ильи Помазуна из ЦСКА

«Спартак» объявил о подписании Ильи Помазуна из ЦСКА
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«Спартак» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с 28-летним вратарём Ильёй Помазуном, который рассчитан до лета 2027 года. Предыдущим клубом российского голкипера был московский ЦСКА.

«Приветствуем Илью и желаем ему достичь больших побед вместе со «Спартаком»!» — написано в сообщении клуба.

Помазун является выпускником академии ЦСКА. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

После завершения первой части нынешнего сезона РПЛ «Спартак» набрал 37 очков и занимает третье место. ЦСКА заработал 31 очко и располагается на шестой строчке.

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