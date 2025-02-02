«Будё-Глимт» направит доходы от матча с «Маккаби» на гуманитарную помощь для жителей Газы

Норвежский футбольный клуб «Будё-Глимт» пожертвует доход от продажи билетов на домашний матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы с «Маккаби» Тель-Авив (3:1) Красному Кресту на гуманитарную помощь сектору Газа.

«Мы футбольный клуб, а не политическая организация, хотя на этот раз провести чёткую границу между спортом и политикой было практически невозможно. Поэтому для нас было важно провести этот матч так, чтобы соблюсти право каждого на самовыражение, обеспечив при этом безопасность игроков, болельщиков и всего города.

Наш клуб взял на себя обязательство поддерживать действия, которыми можно гордиться – далеко за пределами футбольного поля. Настало время подтвердить это поступком.

Мы пожертвуем все регулярные доходы от продажи билетов на домашний матч с «Маккаби» из Тель-Авива в Красный Крест и направим их на гуманитарную помощь в секторе Газа. Сумма составляет 735 тыс. норвежских крон (€ 63 тыс. — Прим. «Чемпионата»), которые мы передаём от всех нас. Спасибо за игру!» — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

23 января «Будё-Глимт» в рамках Лиги Европы принимал «Маккаби» Тель-Авив. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1. Напомним, за норвежский клуб выступает российский голкипер Никита Хайкин.