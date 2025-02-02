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Колыванов рассказал, для чего «Спартак» подписывает Солари

Колыванов рассказал, для чего «Спартак» подписывает Солари
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Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Игорь Колыванов предположил для чего «Спартак» подписывает нападающего аргентинского «Ривер Плейт» Пабло Солари.

«Наверное, благодаря трансферу Солари Станкович хочет создать хорошую конкуренцию, чтобы никто не расслаблял одно место. Когда есть хорошая конкуренция, все стараются играть в основе и отдаются не на 100, а на 110 процентов», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

С лета 2022 года Солари защищает цвета «Ривер Плейт». За этот период он провёл 110 матчей во всех турнирах, отметившись 30 голами и 17 ассистами. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока оценивается в € 7 млн.

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