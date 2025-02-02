Илья Помазун: спартаковский стадион для меня один из самых любимых

Экс-вратарь ЦСКА Илья Помазун высказался о подписании контракта со «Спартаком». Сегодня, 2 февраля, красно-белые объявили о трансфере голкипера.
«Спартаковский стадион для меня один из самых любимых. Здесь невероятная атмосфера!» — приводит слова Помазуна пресс-служба «Спартака».
Помазун является выпускником академии ЦСКА. Действующее трудовое соглашение игрока со «Спартаком» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 1,2 млн.
После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 37 очков и занимает третье место.