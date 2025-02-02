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«Спартак» опубликовал стартовый состав на контрольный матч с «Астаной»

«Спартак» опубликовал стартовый состав на контрольный матч с «Астаной»
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Сегодня, 2 февраля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся московский «Спартак» и «Астана» (Казахстан). Встреча пройдёт на стадионе «Джебель-Али Центр» в Дубае (ОАЭ). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
02 февраля 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Спартак М
Москва, Россия
1-й тайм
1 : 1
Астана
Астана, Казахстан
0:1 Аманович – 10'     1:1 Хлусевич – 21'    

Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Хлусевич, Чернов, Абена, Мангаш, Пруцев, Зобнин, Зорин, Зиньковский, Медина, Игнатов.

Запасные: Довбня, Тихомиров, Денисов, Дуарте, Литвинов, Рябчук, Мартинс, Умяров, Бонгонда, Барко, Маркиньос, Угальде, Джебов, Гузиев, Коледин, Быковский.

После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на третьей строчке. «Астана» заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Казахстана после завершения сезона.

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