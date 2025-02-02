«Спартак» опубликовал стартовый состав на контрольный матч с «Астаной»
Поделиться
Сегодня, 2 февраля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся московский «Спартак» и «Астана» (Казахстан). Встреча пройдёт на стадионе «Джебель-Али Центр» в Дубае (ОАЭ). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
02 февраля 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Спартак М
Москва, Россия
1-й тайм
1 : 1
Астана
Астана, Казахстан
0:1 Аманович – 10' 1:1 Хлусевич – 21'
Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Хлусевич, Чернов, Абена, Мангаш, Пруцев, Зобнин, Зорин, Зиньковский, Медина, Игнатов.
Запасные: Довбня, Тихомиров, Денисов, Дуарте, Литвинов, Рябчук, Мартинс, Умяров, Бонгонда, Барко, Маркиньос, Угальде, Джебов, Гузиев, Коледин, Быковский.
После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на третьей строчке. «Астана» заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Казахстана после завершения сезона.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 февраля 2025
-
15:53
-
15:45
-
15:42
-
15:26
-
15:25
-
15:20
-
15:17
-
15:16
-
15:10
-
15:03
-
15:01
-
15:00
-
14:52
-
14:49
-
14:48
-
14:40
-
14:37
-
14:36
-
14:34
-
14:32
-
14:24
-
14:20
-
14:16
-
14:08
-
14:00
-
13:55
-
13:50
-
13:45
-
13:41
-
13:36
-
13:35
-
13:32
-
13:29
-
13:22Чезаре Казадей перешёл из «Челси» в «Торино» Официально
-
13:15