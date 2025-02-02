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«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе защитника Патрика Доргу из «Лечче»

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе защитника Патрика Доргу из «Лечче»
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«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с 20-летним левым защитником Патриком Доргу, рассчитанный до июня 2030 года. Датский футболист перешёл в стан «красных дьяволов» из итальянского «Лечче».

Ранее авторитетный журналист Фабрицио Романо сообщал, что «Манчестер Юнайтед» заплатит € 35 млн за трансфер Доргу, из которых € 30 млн — фиксированная сумма и ещё € 5 млн — бонусные выплаты.

Датский футболист выступал за «Лечче» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне Доргу принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Патрик Доргу Подробнее
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