Глава «Зенита» Медведев прокомментировал переизбрание Дюкова на пост президента РФС

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев считает переизбрание Александра Дюкова на пост президента РФС положительным событием.

«Я считаю, что это хоть и ожидаемое, но положительное событие. Александр Валерьевич проявил себя человеком знающим, понимающим футбол. Прекрасный менеджер, который может преодолевать те проблемы, с которыми приходится сталкиваться — и внутренними, и внешними», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

В воскресенье, 2 февраля, состоялась выборная конференция Российского футбольного союза, по итогам которой Александр Дюков был переизбран на должность президента РФС. Отметим, что Дюков был единственным кандидатом на эту должность.