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Глава «Зенита» Медведев прокомментировал переизбрание Дюкова на пост президента РФС

Глава «Зенита» Медведев прокомментировал переизбрание Дюкова на пост президента РФС
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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев считает переизбрание Александра Дюкова на пост президента РФС положительным событием.

«Я считаю, что это хоть и ожидаемое, но положительное событие. Александр Валерьевич проявил себя человеком знающим, понимающим футбол. Прекрасный менеджер, который может преодолевать те проблемы, с которыми приходится сталкиваться — и внутренними, и внешними», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

В воскресенье, 2 февраля, состоялась выборная конференция Российского футбольного союза, по итогам которой Александр Дюков был переизбран на должность президента РФС. Отметим, что Дюков был единственным кандидатом на эту должность.

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