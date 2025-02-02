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«Спартак» расторг контракт с Шамаром Николсоном — источник

«Спартак» расторг контракт с Шамаром Николсоном — источник
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Московский «Спартак» расторг трудовой контракт с нападающим сборной Ямайки Шамаром Николсоном. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza. Источники «Чемпионата» также подтверждают данную информацию.

По информации источника, «Спартак» договорился с Шамаром о расторжении трудового соглашения. При этом в сделке по расторжению договора участвует и третья сторона — мексиканский клуб «Тихуана». Именно данная команда заплатит Шамару большую часть компенсации за оставшийся срок контракта. Впервые о «Тихуане» сообщил «Чемпионат». Также сообщается, что клуб из Мексики заплатит Николсону € 1,6 млн.

В нынешнем сезоне Николсон сыграл за «Спартак» 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 4 млн.

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