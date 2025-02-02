Помазун: спустя семь месяцев после отстранения в ЦСКА понимаю, что сказал бы то же самое

Новоиспечённый вратарь «Спартака» Илья Помазун ответил, удивился ли он решению своего экс-клуба ЦСКА отстранить его от команды после того, как минувшей осенью он в интервью допустил возможность перехода в стан красно-белых.

— Ты много лет отдал нашему самому принципиальному сопернику — ЦСКА. В интервью в прошлом году сказал, что не исключаешь перехода в «Спартак», и за эти слова тебе досталось. Удивился такой реакции бывшего клуба?

— Если честно, удивился отстранению. Что ж, это было решение клуба. Но спустя семь месяцев понимаю, что сказал бы в интервью то же самое. Потому что это была правда, — приводит слова Помазуна пресс-служба «Спартака» на официальном сайте.

Помазун является выпускником академии ЦСКА. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

После завершения первой части нынешнего сезона РПЛ «Спартак» набрал 37 очков и занимает третье место. ЦСКА заработал 31 очко и располагается на шестой строчке.

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