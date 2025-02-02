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Сенников: «Локомотиву» надо было продавать Тикнизяна, когда он был в прекрасной форме

Сенников: «Локомотиву» надо было продавать Тикнизяна, когда он был в прекрасной форме
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Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о потенциальном переходе защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в один из европейских клубов.

«Ещё с прошлого года ходят разговоры о желании Наира уехать в Европу. Он был в прекрасной форме, надо было его продавать, но не договорились. Тикнизян не всегда играет в основном составе. Но Сильянов тоже может покинуть команду, а в таком случае «Локомотиву» некем его заменить. У Наира хорошие данные: скорость и подключение. Он может вернуть свою форму, но для этого надо вернуть место в составе. Если ты не играешь, как тогда прогрессировать?» — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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