Омари Тетрадзе: не надо смотреть на сумму трансфера Луиса Энрике в «Зенит»

Бывший защитник московского «Динамо» Омари Тетрадзе поделился мнением о переходе нападающего Луса Энрике в «Зенит» из «Ботафого». Ранее появлялась информация, что сине-бело-голубые заплатили € 35 млн за бразильского футболиста.

«Не нам рассуждать о целесообразности этого трансфера. Если руководство и тренер сочли необходимым приобрести этого футболиста, значит, в клубе что-то задумано и Энрике им нужен. Не надо смотреть на сумму трансфера. Самое главное, чтобы футболист соответствовал той задаче, которую «Зенит» ставит перед собой. Деньги не играют в футбол, на поле выходят футболисты. Надеемся, что Энрике оправдает доверие тренерского штаба и руководства «Зенита», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Полное интервью с Омари Тетрадзе выйдет на «Чемпионате» в ближайшее время.

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