Синицын: Помазун — один из лучших вариантов для «Спартака»

Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын высказался о трансфере экс-вратаря ЦСКА Ильи Помазуна в «Спартак». Сегодня, 2 февраля, красно-белые объявили о переходе футболиста.

«Помазун — один из лучших вариантов для «Спартака», потому что это готовый вратарь. Он добавит «Спартаку» прочности в плане конкуренции и стабильности. Не думаю, что отсутствие игровой практики в течение восьми месяцев глобально повлияет на его форму.

Илья проведёт полноценные сборы, всё будет хорошо. Даже если на него не будут рассчитывать в ближайшее время, он точно будет готов к следующему сезону», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.