Экс-вратарь «Краснодара» Синицын: ошарашен новостью, что Сперцян может уйти в «Лидс»

Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал новость о возможном переходе полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна в «Лидс».

«Ошарашен новостью, что Сперцян может уйти в «Лидс». Но мне кажется, что английский чемпионат — это не совсем тот выбор, который хотелось бы увидеть. Там силовой футбол, тем более в Чемпионшипе. Если у него есть желание и возможность, в любом случае выбор за Эдиком. Но Сперцяну больше подошёл бы чемпионат Италии, Испании или Голландии, где менее силовой футбол», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне чемпионата России 24-летний Эдуард Сперцян провёл 18 матчей, в которых забил шесть мячей и оформил три голевые передачи.