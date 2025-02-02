Помазун рассказал, готов ли он к конкуренции с Максименко в «Спартаке»

Новоиспечённый вратарь московского «Спартака» Илья Помазун ответил на вопрос о готовности конкурировать с другим голкипером красно-белых, Александром Максименко.

«Конечно, конкуренция очень важна в коллективе. Я думаю, что она поможет и Саше, и мне. Мы давно знакомы, пересекались ещё в молодёжном первенстве. Думаю, с Сашей Максименко и Сашей Довбней у нас получится хороший вратарский коллектив со здоровой конкуренцией», — приводит слова Помазуна пресс-служба «Спартака» на официальном сайте.

Контракт 28-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2027 года. Помазун не принял участия ни в одном из матчей нынешнего сезона. Максименко провёл 18 встреч во всех турнирах, в 11 из которых он отыграл «на ноль».

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