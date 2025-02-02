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Омари Тетрадзе: «Алания» — родная для меня команда! Грустно, что с ней происходит

Омари Тетрадзе: «Алания» — родная для меня команда! Грустно, что с ней происходит
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Главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе высказался о ситуации вокруг «Алании». Ранее стало известно, что владикавказский клуб может прекратить своё существование. Из-за финансовых проблем и сокращения бюджета команда отменила сборы в Турции, выставила всех футболистов на трансфер, собирается понизить зарплаты всем тренерам и игрокам, а также упразднила вторую команду.

«Конечно, грустно, что происходит с «Аланией». Это для меня не чужая команда. Родная! Я с ней становился чемпионом в 1995 году, а в 1996-м мы проиграли «золотой» матч московскому «Спартаку». Обидно, что сейчас со стороны руководства нет внимания к проблеме клуба.

«Алания» заслуживает играть как минимум в Первой лиге и даже в РПЛ. Болельщики во Владикавказе показали, что любят футбол. В республике должна быть команда, и ей нужно уделять внимание», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Полное интервью с Омари Тетрадзе читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Турнирная таблица Первой лиги
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