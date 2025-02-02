«Какой последний сезон он провёл?» Дюков — о словах Кокорина про уровень РПЛ

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал слова нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, ранее заявившего о низком уровне чемпионата России.

«Я не соглашусь. Какой последний сезон он провёл? Если бы это было так, он забил бы гораздо больше мячей, чем он забил. Что касается набросов, наподобие того, что сделал Александр, — он их не аргументировал», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Последним клубом Кокорина в России был московский «Спартак», за который он выступал с августа 2020 года по январь 2021 года. За этот период он принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. С лета 2022 года 33-летний нападающий выступает в составе кипрского «Ариса».

Материалы по теме Александр Алаев отреагировал на скандальное заявление Кокорина об уровне РПЛ

Самые скандальные футболисты в истории: