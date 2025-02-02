Тетрадзе объяснил свой перевод с поста спортдиректора на должность главного тренера «Уфы»

Главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе ответил на вопрос о своём переводе на нынешнюю должность с поста спортивного директора клуба.
«10 декабря я подписал контракт в качестве спортивного директора клуба. После новогодних праздников министр спорта Башкортостана принял решение назначить меня на пост главного тренера «Уфы». Изначально об этом даже не было разговоров.
С нормальными чувствами возвращаюсь к тренерской работе. У меня было полтора года перерыва — последний раз тренировал в Грузии. Тренерство — это моё, поэтому сразу принял предложение «Уфы», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Полное интервью с Омари Тетрадзе выйдет на «Чемпионате» в ближайшее время.
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