Новый главный тренер «Уфы» Тетрадзе высказался о переводе Харлачёва в молодёжную команду

Новый главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе прокомментировал перевод Евгения Харлачёва, который ранее возглавлял уфимский клуб, в молодёжную команду.

— До вашего назначения главным тренером был Харлачёв. Сейчас он с помощью юристов выразил претензию клубу из-за перевода в молодёжку. Как прокомментируете эту ситуацию?

— Ситуация неприятная. Не в моей компетенции комментировать это — есть вышестоящие руководители. Тот же генеральный директор может ответить на этот вопрос, — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, 15 января стало известно, что главного тренера «Уфы» Евгения Харлачёва отстранили от работы с основной командой, специалист, в свою очередь, выразил несогласие с решением руководства клуба. 18 января «Уфа» объявила о назначении Омари Тетрадзе на пост главного тренера команды.

Сейчас «Уфа» находится на 15-м месте в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Отрыв от зоны вылета — всего одно очко.