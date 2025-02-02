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В «Динамо» Мх отреагировали на слухи, что клуб запросил у «Спартака» € 5 млн за Волка

В «Динамо» Мх отреагировали на слухи, что клуб запросил у «Спартака» € 5 млн за Волка
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал информацию, что клуб запросил € 5 млн у «Спартака» за потенциальный переход 23-летнего вратаря Давида Волка. Ранее об этом сообщил телеграм-канал «Мутко против».

«Это враньё. Никакого предложения в «Динамо» не поступало. Я со «Спартаком не общался, официально ничего не было», — приводит слова Газизова Metaratings.

Волк выступает в составе махачкалинского клуба с января 2023 года. За этот период он принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в 20 из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

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