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Алаев: Дакович говорил, что сербы приходили в себя 10 лет после возвращения в еврокубки

Алаев: Дакович говорил, что сербы приходили в себя 10 лет после возвращения в еврокубки
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Президент РПЛ Александр Алаев высказался относительно готовности российских команд к возвращению на международную арену. Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

«Готовы ли наши клубы к возвращению в еврокубки? Это покажут только результаты матчей. Сегодня Зоран Дакович (директор департамента национальных ассоциаций УЕФА. — Прим. «Чемпионата») говорил, что сербы были отстранены от международных турниров на четыре года, а в себя приходили порядка десяти лет.

Понятно, что сейчас время и интенсивность футбола другие, но время на возвращение рейтинга и привыкание к другой интенсивности всё равно уйдёт. Сказать, что мы вернёмся и сразу будем в порядке, нельзя», — приводит слова Алаева «Комсомольская правда».

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