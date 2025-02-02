Прудников — о критике Помазуна: какая разница, откуда и куда он перешёл? Это ерунда

Экс-вратарь «Спартака» Алексей Прудников поделился мнением о переходе голкипера Ильи Помазуна из ЦСКА в стан красно-белых.

«Не думаю, что трансфер Помазуна из ЦСКА в «Спартак» будет сильно обсуждаться. Какая разница, откуда и куда он перешёл? Это всё ерунда. Самое главное, чтобы журналисты не нагнетали. Помазуну всего лишь 28 лет! Для вратаря даже возраст после 36 — нормально.

Не думаю, что Илью отстранили в ЦСКА из-за слов про «Спартак». Скорее всего, причина кроется в его качествах. Тогда перейти в стан красно-белых не удалось, поэтому он находился восемь месяцев без практики. А сейчас появилась возможность. Если сумма трансфера устраивала «Спартак», почему не подписать ещё одного вратаря? Это хороший парень, который неплохо играл в прошлых клубах. Возможно, потом ЦСКА даже выкупит его обратно (смеётся)», — сказал Прудников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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