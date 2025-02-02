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Помазун рассказал, как проходили переговоры о его переходе из ЦСКА в «Спартак»

Помазун рассказал, как проходили переговоры о его переходе из ЦСКА в «Спартак»
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Новичок «Спартака» Илья Помазун ответил на вопрос, как проходили переговоры о его переходе в стан красно-белых из московского ЦСКА, а также что для него значит стать игроком этого московского клуба.

«Переговоры длились на протяжении трёх недель, до этого были просто разговоры по поводу интереса. Когда узнал, что «Спартак» мной интересуется, это было большой честью для меня. Надеюсь, что смогу не подвести великий клуб», — приводит слова Помазуна пресс-служба «Спартака» на официальном сайте.

Илья Помазун является выпускником академии ЦСКА. Контракт 28-летнего футболиста с красно-белыми рассчитан до лета 2027 года. Вратарь не принял участия ни в одном из матчей нынешнего сезона. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

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