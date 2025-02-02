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Игрок «Краснодара» Кривцов рассказал о работе на межсезонных сборах

Игрок «Краснодара» Кривцов рассказал о работе на межсезонных сборах
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Атакующий полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов поделился своими впечатлениями от работы на зимних сборах.

«Самочувствие пока тяжёлое. Трудная работа: много тренируемся и много отрабатываем нового. Пока ноги не в идеальном состоянии.

Без разницы — играть на сборах с иностранными командами или из РПЛ. Нет принципиальной позиции», — сказал Кривцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в 22 матчах «быков» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

По итогам осенней части сезона «Краснодар» занимает в турнирной таблице РПЛ первое место, набрав 39 очков в 18 матчах. Столько же очков у находящегося на втором месте «Зенита», на два очка отстаёт «Спартак», на четыре — московское «Динамо» и «Локомотив».

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