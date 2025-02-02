Тетрадзе считает, что «Уфа» должна спорить за популярность с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе высказал мнение, что команда должна спорить за популярность с хоккейным клубом «Салават Юлаев».

— Я впервые попал в Уфу — никогда здесь не был. Первое впечатление — самое хорошее. Город расцветает, строится и растёт. И люди здесь замечательные, общительные, доброжелательные и гостеприимные. Все очень вежливо относятся ко мне и к футболистам, положительно расположены к нам. А ещё в Уфе есть знаменитая хоккейная команда.

«Салавату Юлаева» построили ледовый дворец. Тут также возвели арену для борьбы. Футбол сейчас на спаде, хотя было время, когда «Уфа» выступала в РПЛ и ей уделяли большое внимание. Сегодня немножко тяжёлое время для всех. Но придёт момент, когда футболу будут уделять больше внимания, чтобы поднять «Уфу» на тот уровень, где она находилась.

— Есть цель поспорить с «Салаватом Юлаевым» за популярность?

— Эта цель должна быть у каждого. Мы можем гордиться, что в хоккее у нас есть такая команда. Но футболисты должны соревноваться с хоккеистами. А для этого нужен результат, — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.