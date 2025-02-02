Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался о своих футбольных достижениях.

«Есть много людей, которые на протяжении всей моей карьеры говорят только о том, что я ещё не выиграл ни одного трофея. Было бы неплохо заставить замолчать нескольких человек.

А если серьёзно, я просто хочу продолжать двигаться вперёд и совершенствоваться в своём деле. И хочу побеждать за свою команду и праздновать вместе с ней, когда мы добиваемся успеха», — приводит слова Кейна Sport Bild.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 26 матчах во всех турнирах за «Баварию». Он забил 26 голов и сделал 10 результативных передач.