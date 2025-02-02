Гарри Кейн дал совет Телю, сомневающемуся в своём будущем в «Баварии»

31-летний форвард «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал информацию о возможном уходе 19-летнего нападающего Матиса Теля из клуба.

«Матис — отличный молодой игрок. Я работал с ним на протяжении 18 месяцев. У него большой потенциал, Матис усердно работает и тренируется. Тель ещё может совершенствоваться, у него правильный настрой. Мой совет: куда бы он ни перешёл, он должен быть уверен, что получит игровое время и опыт», — приводит слова Кейна Goal.

Ранее в СМИ появлялись сведения об интересе к Телю от «Манчестер Юнайтед» и «Челси». При этом сообщалось: не исключён вариант, что 19-летний футболист останется в мюнхенском клубе. В нынешнем сезоне француз сыграл в 14 матчах во всех турнирах, проведя на поле 458 минут.

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