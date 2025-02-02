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Ювентус — Эмполи, результат матча 2 февраля 2025, счет 4:1, Серия А 2024-2025

Дубль Коло Муани помог «Ювентусу» одержать волевую победу над «Эмполи» в матче Серии А
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Завершился матч 23-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались туринский «Ювентус» и «Эмполи». Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Лукой Цуфферли (Италия). «Ювентус» одержал победу со счётом 4:1.

Италия — Серия А . 23-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
4 : 1
Эмполи
Эмполи
0:1 Де Шильо – 4'     1:1 Коло Муани – 61'     2:1 Коло Муани – 64'     3:1 Влахович – 90'     4:1 Консейсау – 90+2'    
Удаления: нет / Мале – 84'

На четвёртой минуте защитник «Эмполи» Маттиа Де Шильо открыл счёт. Ответный мяч «Ювентуса» на 61-й минуте забил нападающий Рандаль Коло Муани. На 64-й минуте Коло Муани оформил дубль во встрече. На 84-й минуте был удалён полузащитник гостей Юссеф Мале. На 90-й минуте отличился форвард чёрно-белых Душан Влахович. На 90+2-й минуте нападающий Шику Консейсау довёл счёт до разгромного — 4:1.

После 23 сыгранных матчей «Ювентус» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 40 очков. «Эмполи» после аналогичного количества игр занимает 17-е место, заработав 21 очко. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 53 очка.

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