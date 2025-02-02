Дубль Коло Муани помог «Ювентусу» одержать волевую победу над «Эмполи» в матче Серии А

Завершился матч 23-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались туринский «Ювентус» и «Эмполи». Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Лукой Цуфферли (Италия). «Ювентус» одержал победу со счётом 4:1.

На четвёртой минуте защитник «Эмполи» Маттиа Де Шильо открыл счёт. Ответный мяч «Ювентуса» на 61-й минуте забил нападающий Рандаль Коло Муани. На 64-й минуте Коло Муани оформил дубль во встрече. На 84-й минуте был удалён полузащитник гостей Юссеф Мале. На 90-й минуте отличился форвард чёрно-белых Душан Влахович. На 90+2-й минуте нападающий Шику Консейсау довёл счёт до разгромного — 4:1.

После 23 сыгранных матчей «Ювентус» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 40 очков. «Эмполи» после аналогичного количества игр занимает 17-е место, заработав 21 очко. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 53 очка.