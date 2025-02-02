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Тренер «Уфы» Тетрадзе: хотелось бы выйти в РПЛ, но боремся за выживание в Первой лиге

Тренер «Уфы» Тетрадзе: хотелось бы выйти в РПЛ, но боремся за выживание в Первой лиге
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Главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе рассказал о задачах, которые стоят перед командой в нынешнем сезоне.

«Перед «Уфой» стоит задача остаться в Первой лиге. Конечно, хотелось бы побороться за чемпионство и выйти в РПЛ. Но сейчас команда борется за выживание. Мы настроены показать всё, на что способны.
Конечно, все тренеры, принимая клуб, в первую очередь хотят усиления. Намного легче решить задачу, когда ты борешься за чемпионство, а не за сохранение прописки в чемпионате. Большую роль будет играть психология. У нас нет права на ошибку.

В этом составе «Уфы» играющие ребята — у каждого есть большой потенциал, они ещё могут раскрыться. Когда проведём основной этап подготовительных сборов, смогу конкретнее сказать, на что мы способны. Но также ждём усиления — здоровая конкуренция пойдёт только на пользу ребятам. Свежая кровь всегда необходима. Будем исходить из возможностей клуба. «Уфа» — не самый богатый, но и не самый бедный клуб», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 20 очков за 21 матч.

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