Синицын: Максименко не надо расслабляться с приходом Помазуна, Илья навяжет конкуренцию

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился мнением о конкуренции между голкиперами красно-белых Ильёй Помазуном и Александром Максименко.

«Максименко не надо расслабляться с приходом Помазуна в «Спартак». Может прилететь откуда не ждёшь. Не думаю, что Александр был расслаблен до этого — он понимал, что не останется в команде один на позиции вратаря. Максименко держит себя в тонусе и доказывает своим отношением к делу, что готов. Покажет время, способен ли Помазун выиграть конкуренцию у Максименко. Но Илья точно её навяжет», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Контракт 28-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2027 года. Помазун не принял участия ни в одном из матчей нынешнего сезона. Максименко провёл 18 встреч во всех турнирах, в 11 из которых он отыграл «на ноль».

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