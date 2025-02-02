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Итальянский журналист сообщил, что трансфер Илича в «Спартак» согласован

Журналист Corriere Torino и Toro News Альберто Джулини сообщил, что «Спартак» и «Торино» согласовали трансфер 23-летнего полузащитника Ивана Илича.

«По трансферу Илича в «Спартак» всё готово», — сказал Джулини в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее в СМИ появлялась информация, что красно-белые заплатят € 16 млн за переход сербского футболиста.

В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 13 встречах «Торино» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующий трудовой договор Илича с командой из Турина рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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