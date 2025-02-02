Тренер «Ахмата» Ташуев: для развития футбола важно возвращение на международную арену

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о задачах, которые будут стоять перед Александром Дюковым в период его нового срока на посту президента РФС.

«Первичная задача — это всегда развитие футбола в стране. Нужно поднимать уровень детско-юношеского футбола, академий, инфраструктуры. Необходимо возрождать команды — в Саранске такой стадион, а клуба там вообще нет. Это очень плохо. Надо улучшать эти моменты, когда возможности есть, а команд нет. Это внутренние задачи.

Есть международная задача. Понятно, что не всё от нас зависит, но нужно стараться вернуть нас на международную арену, чтобы мы не варились в своём соку, хотя у нас неплохой чемпионат. Но для развития футбола важно возвращение в еврокубки, на международные турниры», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

В воскресенье, 2 февраля, состоялась выборная конференция Российского футбольного союза, по итогам которой Александр Дюков был переизбран на должность президента РФС. Отметим, что Дюков был единственным кандидатом на эту должность.