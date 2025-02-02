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Рашфорду сообщили, что он больше не будет играть в «МЮ» при Амориме — The Sun

Рашфорду сообщили, что он больше не будет играть в «МЮ» при Амориме — The Sun
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27-летнему крайнему нападающему Маркусу Рашфорду сообщили, что он больше не будет выступать в составе «Манчестер Юнайтед», пока главным тренером команды является Рубен Аморим. Ранее в СМИ появилась информация, что английский вингер близок к переходу в «Астон Виллу» на правах аренды.

«Маркус всегда говорил, что никогда не будет играть за другой клуб в Англии, потому что он фанат «Манчестер Юнайтед». Он начал думать о необходимости ухода в большой европейский клуб ещё в начале сезона. Но Маркус не вызвал того ажиотажа, на который рассчитывал. Впервые «Астон Вилла» проявила к нему интерес в ноябре минувшего года. При этом Аморим очень ясно дал понять, что у Рашфорда нет будущего на «Олд Траффорд», — приводит слова источника из «Манчестер Юнайтед» The Sun.

Рашфорд перестал попадать в заявку команды после прихода Аморима в клуб.

Маркус Рашфорд Подробнее
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