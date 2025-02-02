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Иван Илич перешёл в «Спартак» из «Торино» за € 20 млн — Calciomercato

Полузащитник сборной Сербии Иван Илич подписал контракт с московским «Спартаком». Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, сумма трансфера составила € 20 млн, включая бонусы в размере € 3 млн. Сообщается, что в ближайшее время красно-белые официально объявят о трансфере 23-летнего хавбека из итальянского «Торино».

В нынешнем сезоне Илич сыграл за «Торино» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 37 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с «Оренбургом».