«Неаргументированный наброс». Глава РФС Дюков — о словах Кокорина про чемпионат России

Президент РФС Александр Дюков отреагировал на слова нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, ранее заявившего о низком уровне чемпионата России.

— Ситуация с коррупционном скандалом, заявление Кокорина.

— Не соглашусь с Кокориным. Какой последний сезон провёл Кокорин в РПЛ? Если бы это было так, он бы забил больше.

— Не считаете, что идёт атака на российский футбол?

— Не вижу какой-то системы. Набросы на примере Кокорина — неаргументированные. У губернатора Самарской области было основание, чтобы направить обращение. Давайте дождёмся результатов расследования. Футбол — это феномен, который важен для россиян. Он затрагивает огромное количество людей. Невозможно, да и это было бы неправильно, если бы все вокруг только хвалили футбол и всё было стерильно. Конструктивные ремарки мы замечаем и проводим работу, — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Последним клубом Кокорина в России был московский «Спартак», за который он выступал с августа 2020 года по январь 2021 года. За этот период он принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. С лета 2022 года 33-летний нападающий выступает в составе кипрского «Ариса».

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