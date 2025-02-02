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Гранат: Помазун — не Акинфеев, его не будут критиковать за переход в «Спартак»

Гранат: Помазун — не Акинфеев, его не будут критиковать за переход в «Спартак»
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Бывший футболист московского «Спартака» Владимир Гранат поделился мнением о переходе голкипера Ильи Помазуна из ЦСКА в стан красно-белых. Сегодня, 2 февраля, «Спартак» объявил о переходе футболиста.

«Трансфер Помазуна в «Спартак» не будут критиковать, ведь он не был ключевым игроком ЦСКА. Это же не Акинфеев, Дзагоев или Березуцкий. А Илья был в аренде и его мариновали. Ничего трагичного в этом не вижу», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Помазун является выпускником академии ЦСКА. Действующий трудовой договор игрока со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 1,2 млн.

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