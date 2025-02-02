Сборная КНДР с минимальным счётом обыграла «Тюмень» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались национальная команда Северной Кореи и «Тюмень». Сборная КНДР обыграла «Тюмень» со счётом 1:0.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
02 февраля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
КНДР
КНДР
Окончен
1 : 0
Тюмень
Тюмень, Россия
1:0
Единственный гол в матче был забит на 33-й минуте.
После 21 сыгранного матча Первой лиги сезона-2024/2025 «Тюмень» располагается на последней, 18-й строчке в турнирной таблице, набрав 12 очков. В следующем туре подопечные Игоря Меньщикова сыграют с московской «Родиной». Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика», у которой 45 очков.
Сборная КНДР занимает 115-е место в рейтинге ФИФА.
6 февраля «Тюмень» сыграет товарищеский матч с московским «Динамо-2», а 10 февраля — с «Окжетпесом» (Казахстан).
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