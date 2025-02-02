Сборная КНДР с минимальным счётом обыграла «Тюмень» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались национальная команда Северной Кореи и «Тюмень». Сборная КНДР обыграла «Тюмень» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 33-й минуте.

После 21 сыгранного матча Первой лиги сезона-2024/2025 «Тюмень» располагается на последней, 18-й строчке в турнирной таблице, набрав 12 очков. В следующем туре подопечные Игоря Меньщикова сыграют с московской «Родиной». Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика», у которой 45 очков.

Сборная КНДР занимает 115-е место в рейтинге ФИФА.

6 февраля «Тюмень» сыграет товарищеский матч с московским «Динамо-2», а 10 февраля — с «Окжетпесом» (Казахстан).