Дюков заявил, что РФС обсуждает варианты соперников для матчей сборной России в марте

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о переговорах потенциальными соперниками сборной России для проведения товарищеского матча в марте.

«Мы подписываем договор с другой федерацией и только после этого объявляем соперника. Если говорить о соперниках, континентов не так много, можете догадаться сами. Мы обсуждаем несколько вариантов — может быть домашняя игра или гостевая», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей, выиграв все с общим счётом 26:0. Среди её соперников были национальные команды Сирии, Брунея, Вьетнама, Беларуси и Сербии.