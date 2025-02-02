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Дюков заявил, что РФС обсуждает варианты соперников для матчей сборной России в марте

Дюков заявил, что РФС обсуждает варианты соперников для матчей сборной России в марте
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о переговорах потенциальными соперниками сборной России для проведения товарищеского матча в марте.

«Мы подписываем договор с другой федерацией и только после этого объявляем соперника. Если говорить о соперниках, континентов не так много, можете догадаться сами. Мы обсуждаем несколько вариантов — может быть домашняя игра или гостевая», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей, выиграв все с общим счётом 26:0. Среди её соперников были национальные команды Сирии, Брунея, Вьетнама, Беларуси и Сербии.

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