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Дюков рассказал, на какой стадии находится вопрос о крымских клубах в РФС

Дюков рассказал, на какой стадии находится вопрос о крымских клубах в РФС
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, на какой стадии находится вопрос о крымских клубах в ряды организации.

«Футбол в Крыму развивается. Работают учреждения по подготовке футболистов. Есть команды, которые участвуют в официальных соревнованиях. УЕФА считает крымскую федерацию отдельным субъектом футбола», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, лицензию ФНЛ для участия во Второй лиге чемпионата России получили «Севастополь» и ялтинский «Рубин».

В последние годы, по решению УЕФА, крымские клубы выступали в локальном чемпионате региона, который был организован при поддержке УЕФА.

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