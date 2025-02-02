Константин Генич выложил совместное фото с Квинси Промесом: я и бывший игрок «Спартака»

Спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич опубликовал совместную фотографию с экс-нападающим московского «Спартака» Квинси Промесом, который на данный момент выступает за «Дубай Юнайтед» из ОАЭ.

Константин Генич и Квинси Промес Фото: из личного архива Генича

«Я и бывший игрок «Спартака», — подписал фото Генич в телеграм-канале.

33-летний Промес выступал за красно-белых в периоды с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 годы. В составе «Спартака» нидерландский форвард выиграл золотые медали чемпионата России в сезоне-2016/2017, а также стал обладателем Кубка (2021/2022) и Суперкубка страны (2017). Сейчас Квинси не может покидать ОАЭ, поскольку ожидает решения по возможной экстрадиции в Нидерланды из-за судебных разбирательств.