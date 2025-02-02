Дюков заявил, что не принял решение об участии в исполкоме УЕФА

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что ещё не принял решение по поводу отправления заявки на участие в исполкоме УЕФА.

— Завтра закрывается заявка в исполком УЕФА. Вы подали заявку?

—На данный момент я решение не принял. Я продолжу консультацию с коллегами из УЕФА. Решение будет принято завтра, — передает слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Сегодня, 2 февраля, стало известно о том, что Александр Дюков продолжит работу на своей должности, которую он возглавляет с 22 февраля 2019 года. С марта 2008 по май 2017 года Дюков занимал пост президента санкт-петербургского «Зенита». За это время клуб становился чемпионом России (2010, 2012, 2015), обладателем Кубка России (2010, 2016), Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА (2008).