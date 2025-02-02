Президент РФС Дюков рассказал, о чём общался с представителями ФИФА и УЕФА

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, о чём общался с представителями ФИФА и УЕФА.

«С представителями УЕФА мы говорим о футболе и других сферах. Это же конференция. Она посвящена подведению итогов и программе развития футбола. Было обсуждение моего доклада в том числе, наших показателей и планов на будущее. Безусловно, и это отметили представитель УЕФА, то, как развивается проект «Футбол в школе», на какой он вышел уровень, интересно коллегам из ФИФА и УЕФА. И они ставят его в пример другим федерациям. Они считают, что мы являемся эталоном в плане реализации этого проекта. Вполне возможно, что они попытаются распространить его на другие страны и рекомендовать наш опыт другим ассоциациям.

Также их заинтересовало введение новой выплаты тренерам и школам за воспитание молодых футболистов — «ежегодного единого взноса», который мы выплачивали впервые в этом году, он привязан к заработным платам футболистов. Из этого фонда собранная сумма распределяется школами и тренерами, что позволяет им быть сфокусированным на том, чтобы готовить индивидуально сильных футболистов, а не на сиюминутных результатах. Целый ряд проектов, которые мы реализуем, интересны коллегам из ФИФА и УЕФА», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.